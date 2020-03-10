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Рита Дакота рассказала, чего добилась к 30-летию

Известная российская певица Рита Дакота отмечает 30-летний юбилей. В честь столь знаменательного дня артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram специальный пост, в котором рассказала подписчикам о своих успехах в жизни.
Рита Дакота рассказала, чего добилась к 30-летию

По утверждению исполнительницы, к своим 30 годам она сумела воплотить в реальность практически все свои пожелания из тех, что она получила от близких и друзей во время прошлого дня рождения. «Я занимаюсь лучшим делом в жизни, у меня удивительная семья, прекрасная дочь и самый лучший в мире мужчина. А еще у меня самые прекрасные слушатели, масса увлекательных приключений и огромный набор планов на будущее. Дух захватывает», - пишет артистка.

Кроме того, Рита Дакота утверждает, что имеет все основания считать себя счастливым человеком, которому удалось реализовать свои мечты. В связи с чем певица больше не хочет ничего просить «у неба», а готова лишь делиться с окружающими своим теплом и своей любовью. Подытожив, популярная артистка рассказала поклонникам и о том, как она планирует встретить праздник. К примеру, уже этим вечером исполнительница устроит зажигательную вечеринку для самых близких, сообщает издание «Слово и дело».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:04

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