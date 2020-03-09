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«Сложно судить, кто виноват»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что брак Прилучного не раз балансировал над пропастью

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассказала, что якобы знает о том, что якобы Павел Прилучный позволял себе поднять руку на Агату Муцениеце. Так, Алена не смогла пройти мимо новости о разводе двух актеров и прокомментировала ее.

«Сложно судить, кто виноват»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что брак Прилучного не раз балансировал над пропастью

Говоря о предстоящем разводе Павла и Агаты, Алена Водонаева отметила, что не имеет права судить кто прав, а кто виноват. Свой комментарий Алена оставила в колонке одного из изданий, где пишут о светской хронике. По словам теледивы, она не раз слышала о том, что Павел может позволить себе не ночевать дома и однажды даже был замечен в ночное время суток в чужой машине. Подробности этой истории она уточнять не стала.

Ко всему, Водонаева подчеркивает тот факт, что Павел в отличие от Агаты неоднократно попадал на страницы новостей о скандалах. Тем не менее, ранее Муцениеце всегда защищала своего супруга. Помимо этого, Алена отметила, что скорее всего, Агата не зависит от мужа, так как готова расторгнуть с ним отношения оставшись на руках с двумя детьми.


Также известно, что Агата и Павел ранее пытались сохранить свой брак, но видимо он правда сейчас уже висит над пропастью, сказала Водонаева. Как подчеркивает экс-участница проекта «Дом-2» сейчас они готовы двигаться вперед по отдельности.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:45

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