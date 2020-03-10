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Во втором сезоне "Пацанов" появится новый персонаж "Штормовой фронт"

Авторы американского еженедельного журнала Entertainment Weekly опубликовали промо-кадры второго сезона «Пацанов». Так, в состав команды войдёт новый персонаж по прозвищу «Штормовой фронт».

Роль новой героини исполнит актриса Ая Кэш. Энтони Старр, играющий Хоумлендера, утверждает, данный персонаж словно «граната, заброшенная в мир Семерых» — она станет причиной большого количества проблем. В комиксах «Штормовой фронт» является пародией на Тора и Шазама. Сама актриса утверждает, сценаристы и режиссёр постараются отобразить это и в сериале, но о деталях сюжета ещё ничего не известно.

Однако есть информация о том, что новая героиня постарается заставить корпорацию, которая ответственна за сотворение супергероев, обратиться к своим корням, то есть сделать упор на слово «герой». Судя по намёкам, хорошего из этого ничего не получится. Относительно темы сезона Энтони Старр обозначил её как «отсутствие стабильности», связанной с персонажем Аи Кэш. Актёр утверждает, она является молодой героиней, в которой плещется вера в старые традиции и на пути её взглядов буду участники Семёрки. Из-за её умения подчинять себе погодные условия она сможет противостоять даже Хоумлендеру, а для него это будет чем-то новым. Точную дату выхода нового сезона сериала «Пацаны» ещё не озвучили.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:09

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