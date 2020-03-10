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Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный блазар

Астрономы сумели обнаружить в космосе самый удаленный и яркий из всех известных науке блазаров. Сообщается, что это открытие поможет исследователям найти отгадку зарождения сверхмассивных черных дыр и даже приблизиться к более точному формированию теории эволюции Вселенной.
Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный блазар

Найденный объект, как отмечают специалисты, возник примерно 13 миллиардов лет тому назад, когда вселенной исполнилось всего миллиард лет. Источником блазара с кодовым именем PSO J0З0947.49 + 271757.З1 является черная дыра, масса которой эквивалентна массе примерно миллиарда Солнц. Изначально этот объект обнаружили с помощью телескопа SWIFT, однако его дальнейшее наблюдение проводилось с помощью другого инструмента. Для этого был использован MODS, установленный на телескопе LBT. Именно во время этих исследований и удалось подтвердить теорию о том, что речь идет о наиболее удаленном из всех известных блазаров.

Как сообщает издание v-kosmose.com, блазары являются своего рода разновидносью активных ядер галактик, в центре которых располагаются сверхмассивные черные дыры. В процессе попадания вещества в область действия черной дыры, оно разгоняется до скоростей, сопоставимых со скоростью света, в результате чего испускают релятивистские струи – чрезвычайно яркие объекты.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 00:08

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