По «Миру Юрского периода» могут снять игровой сериал
Издание Jurassic Outpost, которое специализируется на новостях о вселенной «Парк Юрского периода», сообщило о том, что по «Миру Юрского периода» могут снять игровой сериал. Над данным проектом по франшизе работают представители студии Amblin Television.
По некоторым данным, новый сериал будут снимать в канадском Ванкувере. Недавно там была замечена команда «Мира Юрского периода», а именно третьей части вселенной. Продюсировать проект будут Стивен Спилберг и Колин Теворроу, а вместе с ними будут работать со-президенты студии Amblin Television Дэррил Фрэнк и Джастин Фэлви. В компании в их обязанности входят производственные процессы.
О сюжете нового сериала пока ничего неизвестно, но он будет существовать в такой же вселенной, как и новые кинофильмы. Издание Jurassic Outpost считает, что проект о Юрском периоде зрители увидят на Peacock в 2021 или 2022 году.
Фильм «Мир Юрского периода: Доминион» начали снимать в конце прошлого месяца. В триквеле можно будет увидеть Брайса Далласа Ховарда и Криса Пратта, а также актеров из оригинальных картин. Премьера фильма состоится летом 2021 года.
По некоторым данным, новый сериал будут снимать в канадском Ванкувере. Недавно там была замечена команда «Мира Юрского периода», а именно третьей части вселенной. Продюсировать проект будут Стивен Спилберг и Колин Теворроу, а вместе с ними будут работать со-президенты студии Amblin Television Дэррил Фрэнк и Джастин Фэлви. В компании в их обязанности входят производственные процессы.
О сюжете нового сериала пока ничего неизвестно, но он будет существовать в такой же вселенной, как и новые кинофильмы. Издание Jurassic Outpost считает, что проект о Юрском периоде зрители увидят на Peacock в 2021 или 2022 году.
Фильм «Мир Юрского периода: Доминион» начали снимать в конце прошлого месяца. В триквеле можно будет увидеть Брайса Далласа Ховарда и Криса Пратта, а также актеров из оригинальных картин. Премьера фильма состоится летом 2021 года.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 23:32