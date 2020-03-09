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По «Миру Юрского периода» могут снять игровой сериал

Издание Jurassic Outpost, которое специализируется на новостях о вселенной «Парк Юрского периода», сообщило о том, что по «Миру Юрского периода» могут снять игровой сериал. Над данным проектом по франшизе работают представители студии Amblin Television.

По «Миру Юрского периода» могут снять игровой сериал


По некоторым данным, новый сериал будут снимать в канадском Ванкувере. Недавно там была замечена команда «Мира Юрского периода», а именно третьей части вселенной. Продюсировать проект будут Стивен Спилберг и Колин Теворроу, а вместе с ними будут работать со-президенты студии Amblin Television Дэррил Фрэнк и Джастин Фэлви. В компании в их обязанности входят производственные процессы.

О сюжете нового сериала пока ничего неизвестно, но он будет существовать в такой же вселенной, как и новые кинофильмы. Издание Jurassic Outpost считает, что проект о Юрском периоде зрители увидят на Peacock в 2021 или 2022 году.

Фильм «Мир Юрского периода: Доминион» начали снимать в конце прошлого месяца. В триквеле можно будет увидеть Брайса Далласа Ховарда и Криса Пратта, а также актеров из оригинальных картин. Премьера фильма состоится летом 2021 года.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 23:32

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