Том Круз «запретил» шотландскому актеру сниматься в новых «Людях Икс»





Как пишет издание Telegraph, шотландский артист не стал сниматься в первой части «Людей Икс» из-за звезды Голливуда Тома Круза. Дело в том, что как раз в то время Скотт снимался в фильме с участием популярного актера – второй части довольно популярной франшизы под названием «Миссия не выполнима». Актер хотел согласиться на предложение студии Marvel, однако не смог из-за запрета самого Тома Круза, который категорически настоял на том, что сначала нужно завершить работу с его проектом. Скотт пошел у знаменитости на поводу. Впрочем, как признается сам шотландец, у него не было другого выхода, поскольку Круз на тот момент был довольно влиятельным человеком в голливудской индустрии.Ну а историю дальнейшего становления «сеттинга» фантастической картины знают все. На роль Росомахи продюсеры утвердили Хью Джекмана, который, как считают эксперты, отлично справился с поставленной задачей.