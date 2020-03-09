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Том Круз «запретил» шотландскому актеру сниматься в новых «Людях Икс»

Мало кто знает, что выступить в роли одного из центральных персонажей серии фильмов «Люди Икс» - брутального мутанта Росомахи, - мог вовсе не австралиец Хью Джекман. С самого начала создатели картины планировали задействовать шотландского актера Дюгрея Скотта, однако он этой возможности лишился, во многом из-за Тома Круза.

Как пишет издание Telegraph, шотландский артист не стал сниматься в первой части «Людей Икс» из-за звезды Голливуда Тома Круза. Дело в том, что как раз в то время Скотт снимался в фильме с участием популярного актера – второй части довольно популярной франшизы под названием «Миссия не выполнима». Актер хотел согласиться на предложение студии Marvel, однако не смог из-за запрета самого Тома Круза, который категорически настоял на том, что сначала нужно завершить работу с его проектом. Скотт пошел у знаменитости на поводу. Впрочем, как признается сам шотландец, у него не было другого выхода, поскольку Круз на тот момент был довольно влиятельным человеком в голливудской индустрии.

Ну а историю дальнейшего становления «сеттинга» фантастической картины знают все. На роль Росомахи продюсеры утвердили Хью Джекмана, который, как считают эксперты, отлично справился с поставленной задачей.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 22:35

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