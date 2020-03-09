Тарзан станцевал приватный танец для поклонницы на глазах у Наташи Королевой

Артист Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, 8-го марта отметил свои 49 лет. В честь именин и одновременно Международного женского дня, он организовал юбилейный концерт со специальной программой для всех девушек, в том числе и для своей любимой супруги. Во время одного из номеров артист пригласил поклонницу из зала подняться на сцену, а затем станцевал для нее «приватный танец» при всех.По словам зрителей, движения танцора были неоднозначны и могли задеть чувства жены, присутствующей на концерте. Однако певица Наташа Королева не выразила никакого возмущения и не посчитала нужным что-либо комментировать. Более того, она присоединилась к своему возлюбленному в следующем номере. Поклонники отметили, что в паре с супругой, Сергей Глушко был очень трепетным и нежным, в отличие от предыдущих сценических образов.Как известно, коллеги и друзья приготовили сюрприз для именинника. За кулисами Тарзана ожидал большой торт с его изображением в виде кентавра.