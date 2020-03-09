АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Тарзан станцевал приватный танец для поклонницы на глазах у Наташи Королевой

Российский певец и танцор Тарзан станцевал приватный танец для поклонницы на глазах у Наташи Королевой во время юбилейного концерта. Супруга никак не прокомментировала поведение мужа и составила ему пару в следующем номере, будто ничего особенного не произошло.
Тарзан станцевал приватный танец для поклонницы на глазах у Наташи Королевой

Артист Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, 8-го марта отметил свои 49 лет. В честь именин и одновременно Международного женского дня, он организовал юбилейный концерт со специальной программой для всех девушек, в том числе и для своей любимой супруги. Во время одного из номеров артист пригласил поклонницу из зала подняться на сцену, а затем станцевал для нее «приватный танец» при всех.

По словам зрителей, движения танцора были неоднозначны и могли задеть чувства жены, присутствующей на концерте. Однако певица Наташа Королева не выразила никакого возмущения и не посчитала нужным что-либо комментировать. Более того, она присоединилась к своему возлюбленному в следующем номере. Поклонники отметили, что в паре с супругой, Сергей Глушко был очень трепетным и нежным, в отличие от предыдущих сценических образов.

Как известно, коллеги и друзья приготовили сюрприз для именинника. За кулисами Тарзана ожидал большой торт с его изображением в виде кентавра.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 21:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тарзан станцевал приватный танец для поклонницы на глазах у Наташи…
Pornhub угодил в скандал из-за роликов с насильным принуждением к…
Агата Муцениеце намекнула поклонникам на свое психическое…
«Что-то ты не похожа на себя»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова озадачила Сеть фото без макияжа и без…
«Любишь папу угнетать»: Дочь Максима Галкина назвала отца…
«Сложно судить, кто виноват»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что брак Прилучного не раз балансировал над…
«Паразиты» опередили «Страсти Христовы» по кассовым сборам в…
Глава Минфина Антон Силуанов заверил в стабильности экономики в условиях падения нефтяных…
«А как же гигиена»: Вера Брежнева удивила поклонников питьем из туфли на 8…
Названы продукты, которые не стоит разогревать в…
Syrian_MC: Сирийский ЗРК «Бук-М2Э» сбил 20 турецких…
В США показали подлодку, которая способна атаковать без приказа…
Redmi Note 9 Pro получил рекордный аккумулятор и новый…
В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль…
Заслуженная артистка Галина Киндинова попала в…
Звезда «Дом-2» Роман Макеев показал новое тату поверх имени Алены…
Иосиф Пригожин предрек массовую отмену концертов в…
Специалисты назвали смартфоны с мощным электромагнитным…
Европейские эксперты: Заразиться коронавирусом через пищу…
Xiaomi выпустят смарт-часы Mi Watch 2 с новым дизайном и поддержкой…
Оперативный штаб призвал пассажиров девяти прибывших в Москву авиарейсов обратиться в…
Брэд Питт в компании незнакомки посетил концерт Thundercat в…
Валерий Сюткин прокомментировал возможный срыв «Евровидения» из-за…
Беременная Кэти Перри сообщила о смерти любимой…
В Сети появился финальный трейлер "Черной вдовы" от…
Дешевая нефть и коронавирус обрушили акции Apple на…
Анджелина Джоли 8 марта думала о судьбе афганских…
Наталья Лапина рассказала об отношениях с Александром…
Просмотреть все новости