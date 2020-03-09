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Глава Минфина Антон Силуанов заверил в стабильности экономики в условиях падения нефтяных котировок

Наличие накопленных ресурсов и стабильное исполнение федерального бюджета позволяют гарантированно добиться выполнения всех обязательств социального характера перед российскими гражданами, а также исполнения поручений российского президента. С таким заявлением в рамках совещания Кабмина выступил глава Минфина Антон Силуанов.
Глава Минфина Антон Силуанов заверил в стабильности экономики в условиях падения нефтяных котировок

9 марта российский премьер Михаил Мишустин провел внеплановое совещание с федеральными министрами по актуальной экономической повестке, в рамках которого обсуждались в том числе меры по сохранению стабильности национальной экономики в условиях обрушения мировых цен на нефть. «Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что за счет стабильного исполнения федерального бюджета и уже имеющихся ресурсов, государство сможет гарантировать стабильное и полноценное выполнение всех своих социальных обязательств перед населением. Это же, по словам министра, поможет и исполнить поручения главы государства Владимира Путина, которые были озвучены еще в рамках его послания Федеральному собранию», - отмечается в сообщении, размещенном на сайте российского правительства.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:33

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