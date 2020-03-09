Агата Муцениеце намекнула поклонникам на свое психическое расстройство

По словам Агаты Муцениеце, она страдает маниакально-депрессивным синдромом. Фолловеры не могут понять, когда она шутит на эту тему и считают, что доля правды в заявлениях знаменитости есть. Поэтому поклонники очень переживают за Агату Муцениеце, которая несколько недель назад объявила о разводе с Павлом Прилучным.Звезду «Закрытой школы» и ее супруга не раз подозревали в ссорах и сложной семейной жизни. В СМИ даже появлялась информация о том, что Павел Прилучный поднимал руку на жену. Многие поклонники предполагают, что причиной развода стал непростой характер популярного актера.Алена Водонаева ранее заявляла, что именно Павел Прилучный несет ответственность за распад семьи. Экс-участница «Дома-2» также отметила, что Агата Муцениеце успешная женщина, поэтому она может позволить себе уйти от мужа с двумя маленькими детьми и строить свою жизнь так, как хочет.