АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Агата Муцениеце намекнула поклонникам на свое психическое расстройство

Агата Муцениеце рассказала поклонникам о том, что она вместе с детьми пересматривала легендарный фильм «Титаник», в процессе чего то плакала, то смеялась. Актриса намекнула, что у нее «биполярочка» - психическое расстройство.

Агата Муцениеце намекнула поклонникам на свое психическое расстройство


По словам Агаты Муцениеце, она страдает маниакально-депрессивным синдромом. Фолловеры не могут понять, когда она шутит на эту тему и считают, что доля правды в заявлениях знаменитости есть. Поэтому поклонники очень переживают за Агату Муцениеце, которая несколько недель назад объявила о разводе с Павлом Прилучным.

Звезду «Закрытой школы» и ее супруга не раз подозревали в ссорах и сложной семейной жизни. В СМИ даже появлялась информация о том, что Павел Прилучный поднимал руку на жену. Многие поклонники предполагают, что причиной развода стал непростой характер популярного актера.

Алена Водонаева ранее заявляла, что именно Павел Прилучный несет ответственность за распад семьи. Экс-участница «Дома-2» также отметила, что Агата Муцениеце успешная женщина, поэтому она может позволить себе уйти от мужа с двумя маленькими детьми и строить свою жизнь так, как хочет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тарзан станцевал приватный танец для поклонницы на глазах у Наташи…
Pornhub угодил в скандал из-за роликов с насильным принуждением к…
Агата Муцениеце намекнула поклонникам на свое психическое…
«Что-то ты не похожа на себя»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова озадачила Сеть фото без макияжа и без…
«Любишь папу угнетать»: Дочь Максима Галкина назвала отца…
«Сложно судить, кто виноват»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что брак Прилучного не раз балансировал над…
«Паразиты» опередили «Страсти Христовы» по кассовым сборам в…
Глава Минфина Антон Силуанов заверил в стабильности экономики в условиях падения нефтяных…
«А как же гигиена»: Вера Брежнева удивила поклонников питьем из туфли на 8…
Названы продукты, которые не стоит разогревать в…
Syrian_MC: Сирийский ЗРК «Бук-М2Э» сбил 20 турецких…
В США показали подлодку, которая способна атаковать без приказа…
Redmi Note 9 Pro получил рекордный аккумулятор и новый…
В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль…
Заслуженная артистка Галина Киндинова попала в…
Звезда «Дом-2» Роман Макеев показал новое тату поверх имени Алены…
Иосиф Пригожин предрек массовую отмену концертов в…
Специалисты назвали смартфоны с мощным электромагнитным…
Европейские эксперты: Заразиться коронавирусом через пищу…
Xiaomi выпустят смарт-часы Mi Watch 2 с новым дизайном и поддержкой…
Оперативный штаб призвал пассажиров девяти прибывших в Москву авиарейсов обратиться в…
Брэд Питт в компании незнакомки посетил концерт Thundercat в…
Валерий Сюткин прокомментировал возможный срыв «Евровидения» из-за…
Беременная Кэти Перри сообщила о смерти любимой…
В Сети появился финальный трейлер "Черной вдовы" от…
Дешевая нефть и коронавирус обрушили акции Apple на…
Анджелина Джоли 8 марта думала о судьбе афганских…
Наталья Лапина рассказала об отношениях с Александром…
Просмотреть все новости