Дональд Трамп заявил о том, что Россия и Саудовская Аравия виновны в обвале американского фондового рынка





Дональд Трамп сообщил, что Саудовская Аравия и Российская Федерация предпочитают спорить о стоимости и объеме нефтедобычи. Данное решение и неправдивые новости привели к спаду американского фондового рынка. Его главные значения во время открытия торгов 9 марта совершили резкое падение. Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 по состоянию на 17:50 понизились практически на 6,5%, NASDAQ — на 5,9%. Этот обвал спровоцировал приостановление торгов на фондовой бирже в Нью-Йорке на 15 минут, позднее падение немного уменьшилось.Спад можно наблюдать на всех основных рынках мира: Азиатский регион и Тихоокеанский, Персидский залив, Европа и Латинская Америка. У биржи в Москве 9 марта выходной день, однако специалисты считают, что 10 марта для российского рынка может превратиться «кровавую баню». Падение доллара и рубля случилось из-за того, что стороны не смогли прийти к решению о продлении соглашения ОПЕК+, которое касалось сокращения нефтедобычи и планирование Саудовской Аравии резко повысить уровень добычи, предоставив клиентам самую огромную скидку за последние 20 лет.