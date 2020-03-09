АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Дональд Трамп заявил о том, что Россия и Саудовская Аравия виновны в обвале американского фондового рынка

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал ситуацию с обвалом американского фондового рынка. В данной проблеме он обвинил Российскую Федерацию и Саудовскую Аравию.

Дональд Трамп сообщил, что Саудовская Аравия и Российская Федерация предпочитают спорить о стоимости и объеме нефтедобычи. Данное решение и неправдивые новости привели к спаду американского фондового рынка. Его главные значения во время открытия торгов 9 марта совершили резкое падение. Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 по состоянию на 17:50 понизились практически на 6,5%, NASDAQ — на 5,9%. Этот обвал спровоцировал приостановление торгов на фондовой бирже в Нью-Йорке на 15 минут, позднее падение немного уменьшилось.

Спад можно наблюдать на всех основных рынках мира: Азиатский регион и Тихоокеанский, Персидский залив, Европа и Латинская Америка. У биржи в Москве 9 марта выходной день, однако специалисты считают, что 10 марта для российского рынка может превратиться «кровавую баню». Падение доллара и рубля случилось из-за того, что стороны не смогли прийти к решению о продлении соглашения ОПЕК+, которое касалось сокращения нефтедобычи и планирование Саудовской Аравии резко повысить уровень добычи, предоставив клиентам самую огромную скидку за последние 20 лет.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тарзан станцевал приватный танец для поклонницы на глазах у Наташи…
Pornhub угодил в скандал из-за роликов с насильным принуждением к…
Агата Муцениеце намекнула поклонникам на свое психическое…
«Что-то ты не похожа на себя»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова озадачила Сеть фото без макияжа и без…
«Любишь папу угнетать»: Дочь Максима Галкина назвала отца…
«Сложно судить, кто виноват»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что брак Прилучного не раз балансировал над…
«Паразиты» опередили «Страсти Христовы» по кассовым сборам в…
Глава Минфина Антон Силуанов заверил в стабильности экономики в условиях падения нефтяных…
«А как же гигиена»: Вера Брежнева удивила поклонников питьем из туфли на 8…
Названы продукты, которые не стоит разогревать в…
Syrian_MC: Сирийский ЗРК «Бук-М2Э» сбил 20 турецких…
В США показали подлодку, которая способна атаковать без приказа…
Redmi Note 9 Pro получил рекордный аккумулятор и новый…
В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль…
Заслуженная артистка Галина Киндинова попала в…
Звезда «Дом-2» Роман Макеев показал новое тату поверх имени Алены…
Иосиф Пригожин предрек массовую отмену концертов в…
Специалисты назвали смартфоны с мощным электромагнитным…
Европейские эксперты: Заразиться коронавирусом через пищу…
Xiaomi выпустят смарт-часы Mi Watch 2 с новым дизайном и поддержкой…
Оперативный штаб призвал пассажиров девяти прибывших в Москву авиарейсов обратиться в…
Брэд Питт в компании незнакомки посетил концерт Thundercat в…
Валерий Сюткин прокомментировал возможный срыв «Евровидения» из-за…
Беременная Кэти Перри сообщила о смерти любимой…
В Сети появился финальный трейлер "Черной вдовы" от…
Дешевая нефть и коронавирус обрушили акции Apple на…
Анджелина Джоли 8 марта думала о судьбе афганских…
Наталья Лапина рассказала об отношениях с Александром…
Просмотреть все новости