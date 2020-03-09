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«Любишь папу угнетать»: Дочь Максима Галкина назвала отца «слабачком»

Дочь Максима Галкина Елизавета назвала отца «слабачком». Забавное видео было опубликовано в фан-блоге Instagram звездной дочери с подписью: «Вот это ты любишь, папу угнетать».
«Любишь папу угнетать»: Дочь Максима Галкина назвала отца «слабачком»

Российский артист и пародист стал счастливым отцом двойни осенью 2013 года. Совместно с супругой Аллой Пугачевой он воспитывает своих детей и помогает с раннего детства развивать им свои таланты. Юморист регулярно публикует семейные видеоролики с импровизациями семилетний Лизы и Гарри и не против их распространения в сети. В одной из недавних записей, маленькая дочь умилила всех поклонников звездной семьи.

В серьезном тоне Лиза заявила: «Играем снова, игрок! Слабачок», на что отец, в привычном юморном стиле ответил: «Любимое дело дочки – папу угнетать». Поклонники посчитали диалог очень домашним и милым. Некоторые написали в комментариях под видео о том, что семилетняя девочка остроумна и смышлёна не по годам, а ее жизненный путь, вероятнее всего, будет насыщен творчеством, так как «талант виден налицо».

Как известно, поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина считают не менее одаренным, младшего на несколько минут, сына Гарри. Юморист регулярно публикует смешные видео с наследником, который демонстрирует врожденное актерское мастерство и другие способности.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:57

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