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«Паразиты» опередили «Страсти Христовы» по кассовым сборам в Великобритании

Южнокорейская драматическая лента «Паразиты» стала самым кассовым иностранным фильмов в Соединенном Королевстве. Сообщается, что прежде обладателем этого звания в Великобритании была картина Мела Гибсона «Страсти Христовы», однако оскароносной драме режиссера Пон Чжун Хо удалось превзойти этот результат.
«Паразиты» опередили «Страсти Христовы» по кассовым сборам в Великобритании

Примечательно, что работа Мела Гибсона удерживала лидерство на Туманном Альбионе в течение 16 лет. За этот период ни одному фильму не удалось приблизиться к данному достижению. Однако сейчас «Паразиты» обходят прежнего рекордсмена, постепенно увеличивая преимущество, которое на данный момент составляет свыше 11 миллионов фунтов кассовых сборов, что эквивалентно примерно 14,5 миллионов долларов США.

Прокат этого фильма в Великобритании стартовал 7 февраля 2020 года то есть, заметно позднее, чем во многих других странах. Зато уже всего через два дня со старта показа стало известно, что «Паразиты» удостоены премии «Оскар». Получив звание лучшего фильма, лучшего иностранного фильма и фильма с лучшим оригинальным сценарием 2019 года, а также сделав обладателем «Оскара» еще и своего режиссера, лента моментально вызвала повышенный интерес у зрителя.

Всего же корейская драма собрала в глобальном прокате более четверти миллиарда долларов, причем, около 50 миллионов ей принес американский рынок.

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Культура
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:41

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