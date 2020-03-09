«Пойдет на пользу»: Данко поддержал идею об отмене «Евровидения» из-за коронавируса





Сообщается, что оргкомитет уже обсуждает возможность его отмены или переноса. Кроме того, среди вариантов называется также версия с перенесением конкурса в несколько иной формат, к примеру, отделив артистов от зрителей. По одному из рабочих планов, все участники «Евровидения» в этом году смогут выступить по отдельности, возможно даже находясь в своих странах и не пересекая их границ. После этого все номера конкурсантов могут быть скомбинированы в единый видеоряд, который и будет представлен в рамках конкурса при изменении его формата. Возможность отмены «Евровидения» в нынешнем сезоне прокомментировал и российский певец Данко. По его словам, конкурсантам отмена выступлений или изменение формата может даже пойти на пользу. При этом, никакой катастрофы даже в полной отмене мероприятия музыкант не видит.Более того, Данко уверен, что многие из конкурсантов в таких условиях смогут выступить значительно лучше, поскольку не будут испытывать на себе давление зрительного зала. «Наоборот, артисты не будут переживать, нервничать. Отработают как на обычных съемках и все. А вот есть в зале публика или ее нет – это уже второстепенно. Все номера все равно изначально срежиссированы, отрепетированы и поставлены с точностью до секунды», - утверждает он.