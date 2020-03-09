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«Пойдет на пользу»: Данко поддержал идею об отмене «Евровидения» из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса давно прорвала китайскую границу и теперь угрожает Европе. Вместе с тем, власти ряда европейских стран уже начали реагировать на эту ситуацию отменной целой череды массовых мероприятий и введением в отдельных регионах карантина. Под риском срыва оказался и песенный конкурс «Евровидение», который в 2020 году должна принимать Голландия. Впрочем, российский певец Данко не видит в такой перспективе ничего плохого.
«Пойдет на пользу»: Данко поддержал идею об отмене «Евровидения» из-за коронавируса

Сообщается, что оргкомитет уже обсуждает возможность его отмены или переноса. Кроме того, среди вариантов называется также версия с перенесением конкурса в несколько иной формат, к примеру, отделив артистов от зрителей. По одному из рабочих планов, все участники «Евровидения» в этом году смогут выступить по отдельности, возможно даже находясь в своих странах и не пересекая их границ. После этого все номера конкурсантов могут быть скомбинированы в единый видеоряд, который и будет представлен в рамках конкурса при изменении его формата. Возможность отмены «Евровидения» в нынешнем сезоне прокомментировал и российский певец Данко. По его словам, конкурсантам отмена выступлений или изменение формата может даже пойти на пользу. При этом, никакой катастрофы даже в полной отмене мероприятия музыкант не видит.

Более того, Данко уверен, что многие из конкурсантов в таких условиях смогут выступить значительно лучше, поскольку не будут испытывать на себе давление зрительного зала. «Наоборот, артисты не будут переживать, нервничать. Отработают как на обычных съемках и все. А вот есть в зале публика или ее нет – это уже второстепенно. Все номера все равно изначально срежиссированы, отрепетированы и поставлены с точностью до секунды», - утверждает он.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 23:02

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