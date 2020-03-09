«А как же гигиена»: Вера Брежнева удивила поклонников питьем из туфли на 8 марта

На опубликованном артисткой снимке, выполненном в черно-белых тонах, она позирует в белой рубашке, черных брюках и галстуке. В то же время, певица держит в руках туфлю, из которой пьет неизвестный напиток. Примечательно, что подобная традиция (пить из туфли) существует уже довольно давно и нередко практикуется во время свадебных торжеств. В комментариях к этому снимку подписчики Веры Брежневой все же не оценили фото, сочли его неоднозначным, а сам процесс назвали негигиеничным. «А как же гигиена», - поинтересовался один из удивленных комментаторов.Впрочем, другие поклонники исполнительницы решили не проявлять брезгливость и похвалить Веру Брежневу за столь оригинальное по своему исполнению фото. Кроме того, в комментариях под этой публикацией многие фанаты решили не обращать внимание на содержание фото, а просто оставили Брежневой поздравления с 8 марта и приятные пожелания.