«А как же гигиена»: Вера Брежнева удивила поклонников питьем из туфли на 8 марта
Известная певица и телеведущая Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новое фото, приуроченное к Международному женскому дню. На снимке знаменитость изображена пьющей неизвестный напиток прямо из туфли, что всерьез озадачило многих ее поклонников.
На опубликованном артисткой снимке, выполненном в черно-белых тонах, она позирует в белой рубашке, черных брюках и галстуке. В то же время, певица держит в руках туфлю, из которой пьет неизвестный напиток. Примечательно, что подобная традиция (пить из туфли) существует уже довольно давно и нередко практикуется во время свадебных торжеств. В комментариях к этому снимку подписчики Веры Брежневой все же не оценили фото, сочли его неоднозначным, а сам процесс назвали негигиеничным. «А как же гигиена», - поинтересовался один из удивленных комментаторов.
Впрочем, другие поклонники исполнительницы решили не проявлять брезгливость и похвалить Веру Брежневу за столь оригинальное по своему исполнению фото. Кроме того, в комментариях под этой публикацией многие фанаты решили не обращать внимание на содержание фото, а просто оставили Брежневой поздравления с 8 марта и приятные пожелания.
На опубликованном артисткой снимке, выполненном в черно-белых тонах, она позирует в белой рубашке, черных брюках и галстуке. В то же время, певица держит в руках туфлю, из которой пьет неизвестный напиток. Примечательно, что подобная традиция (пить из туфли) существует уже довольно давно и нередко практикуется во время свадебных торжеств. В комментариях к этому снимку подписчики Веры Брежневой все же не оценили фото, сочли его неоднозначным, а сам процесс назвали негигиеничным. «А как же гигиена», - поинтересовался один из удивленных комментаторов.
Впрочем, другие поклонники исполнительницы решили не проявлять брезгливость и похвалить Веру Брежневу за столь оригинальное по своему исполнению фото. Кроме того, в комментариях под этой публикацией многие фанаты решили не обращать внимание на содержание фото, а просто оставили Брежневой поздравления с 8 марта и приятные пожелания.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:13