Звезда «Дом-2» Роман Макеев показал новое тату поверх имени Алены Рапунцель





Ранее Роман Макеев говорил, что и вовсе не собирается избавляться от тату с именем Алены, потому что она была прекрасной частью его жизни. Теперь же Макеев передумал и преступил к долгому процессу исправления сделанной ранее ошибки. Очевидно, что новый рисунок в разы больше прежнего и скорее всего займет весь бок.В свое личном блоге Роман Макеев отметил, что весна, как раз время для перемен. Эскиз, который теперь будет красоваться на его теле мужчина также показал. Такой же снимок в личном аккаунте разместил и мастер тату-салона, который написал, что начинает достаточно долгую работу для Романа Макеева.Напомним, что ранее звезда «Дом-2» Роман Макеев предлагал своим поклонникам выбрать, каким будет его новое тату. Однако остановился ли он на выборе своих фолловеров, пока остается загадкой.