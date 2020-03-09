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Звезда «Дом-2» Роман Макеев показал новое тату поверх имени Алены Рапунцель

Бывший участник проекта «Дом-2» Роман Макеев все-таки решился избавиться от напоминания об экс-возлюбленной Алене Рапунцель. Более того, мужчина уже начал наносить поверх старого изображения новое. Процесс предстоит долгий, так как Роман решил набить портрет египетского фараона и само по себе изображение достаточно крупное.

Звезда «Дом-2» Роман Макеев показал новое тату поверх имени Алены Рапунцель

Ранее Роман Макеев говорил, что и вовсе не собирается избавляться от тату с именем Алены, потому что она была прекрасной частью его жизни. Теперь же Макеев передумал и преступил к долгому процессу исправления сделанной ранее ошибки. Очевидно, что новый рисунок в разы больше прежнего и скорее всего займет весь бок.

В свое личном блоге Роман Макеев отметил, что весна, как раз время для перемен. Эскиз, который теперь будет красоваться на его теле мужчина также показал. Такой же снимок в личном аккаунте разместил и мастер тату-салона, который написал, что начинает достаточно долгую работу для Романа Макеева.


Напомним, что ранее звезда «Дом-2» Роман Макеев предлагал своим поклонникам выбрать, каким будет его новое тату. Однако остановился ли он на выборе своих фолловеров, пока остается загадкой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:31

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