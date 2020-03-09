Syrian_MC: Сирийский ЗРК «Бук-М2Э» сбил 20 турецких беспилотников
В провинции Идлиб сирийский зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э» сбил 20 турецких беспилотников. Статистика воздушно-военной обороны была опубликована обозревателем Syrian_MC на странице Twitter.
ПВО-информатор подсчитал, что в общей сложности сирийские многофункциональные ЗРК средней дальности осуществили 25 пусков: в 20-ти случаях поразили цель, в 2-х – самоликвидировались и в 3-х - зафиксированы промахи. По словам Генерального директора холдинга «Авиационное оборудование» «Бук-М2Э» на данный момент является самым эффективным средством обороны среднего радиуса действия, превосходящим по дальности и эффективности поражения все существующие мировые аналоги».
Кроме ЗРК, в ходе операции «Весенний щит» на территории сирийской провинции Индлиб, активно использовались тактические беспилотники Bayraktar TB2 и широкого спектра TAI Anka. Согласно официальным данным, 12 аппаратов были потеряны во время военной обороны в феврале 2020 года.
Один из турецких чиновников прокомментировал ПВО в Индлибе, сообщив, что Анкара впервые использовала тактику дронов, которая увеличила их технологические возможности перед соперником.
ПВО-информатор подсчитал, что в общей сложности сирийские многофункциональные ЗРК средней дальности осуществили 25 пусков: в 20-ти случаях поразили цель, в 2-х – самоликвидировались и в 3-х - зафиксированы промахи. По словам Генерального директора холдинга «Авиационное оборудование» «Бук-М2Э» на данный момент является самым эффективным средством обороны среднего радиуса действия, превосходящим по дальности и эффективности поражения все существующие мировые аналоги».
Кроме ЗРК, в ходе операции «Весенний щит» на территории сирийской провинции Индлиб, активно использовались тактические беспилотники Bayraktar TB2 и широкого спектра TAI Anka. Согласно официальным данным, 12 аппаратов были потеряны во время военной обороны в феврале 2020 года.
Один из турецких чиновников прокомментировал ПВО в Индлибе, сообщив, что Анкара впервые использовала тактику дронов, которая увеличила их технологические возможности перед соперником.
Today the finalized report for the Buk-M2E units in #Idlib was issued: (official numbers but only for the Buk-M2E)— Syrian_MC (@Syrian_MC) March 8, 2020
25 launches
20 hits on UAVs
2 hits were scratched
3 misses
60% of the hostile objects crashed in a hostile zones pic.twitter.com/FwuIfoHvBT
Происшествия
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:53