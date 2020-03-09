Syrian_MC: Сирийский ЗРК «Бук-М2Э» сбил 20 турецких беспилотников



Today the finalized report for the Buk-M2E units in #Idlib was issued: (official numbers but only for the Buk-M2E)



25 launches

20 hits on UAVs

2 hits were scratched

3 misses



60% of the hostile objects crashed in a hostile zones pic.twitter.com/FwuIfoHvBT — Syrian_MC (@Syrian_MC) March 8, 2020

ПВО-информатор подсчитал, что в общей сложности сирийские многофункциональные ЗРК средней дальности осуществили 25 пусков: в 20-ти случаях поразили цель, в 2-х – самоликвидировались и в 3-х - зафиксированы промахи. По словам Генерального директора холдинга «Авиационное оборудование» «Бук-М2Э» на данный момент является самым эффективным средством обороны среднего радиуса действия, превосходящим по дальности и эффективности поражения все существующие мировые аналоги».Кроме ЗРК, в ходе операции «Весенний щит» на территории сирийской провинции Индлиб, активно использовались тактические беспилотники Bayraktar TB2 и широкого спектра TAI Anka. Согласно официальным данным, 12 аппаратов были потеряны во время военной обороны в феврале 2020 года.Один из турецких чиновников прокомментировал ПВО в Индлибе, сообщив, что Анкара впервые использовала тактику дронов, которая увеличила их технологические возможности перед соперником.