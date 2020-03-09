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Syrian_MC: Сирийский ЗРК «Бук-М2Э» сбил 20 турецких беспилотников

В провинции Идлиб сирийский зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э» сбил 20 турецких беспилотников. Статистика воздушно-военной обороны была опубликована обозревателем Syrian_MC на странице Twitter.
Syrian_MC: Сирийский ЗРК «Бук-М2Э» сбил 20 турецких беспилотников

ПВО-информатор подсчитал, что в общей сложности сирийские многофункциональные ЗРК средней дальности осуществили 25 пусков: в 20-ти случаях поразили цель, в 2-х – самоликвидировались и в 3-х - зафиксированы промахи. По словам Генерального директора холдинга «Авиационное оборудование» «Бук-М2Э» на данный момент является самым эффективным средством обороны среднего радиуса действия, превосходящим по дальности и эффективности поражения все существующие мировые аналоги».

Кроме ЗРК, в ходе операции «Весенний щит» на территории сирийской провинции Индлиб, активно использовались тактические беспилотники Bayraktar TB2 и широкого спектра TAI Anka. Согласно официальным данным, 12 аппаратов были потеряны во время военной обороны в феврале 2020 года.

Один из турецких чиновников прокомментировал ПВО в Индлибе, сообщив, что Анкара впервые использовала тактику дронов, которая увеличила их технологические возможности перед соперником.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:53

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