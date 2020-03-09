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Названы продукты, которые не стоит разогревать в микроволновке

Многие люди в современном мире не представляют своей жизни такого блага цивилизации, как микроволновая печь. Но существует ряд продуктов, которые не стоит разогревать в микроволновке, так как они могут утратить свои полезные свойства, а в худшем случае взорваться.

Названы продукты, которые не стоит разогревать в микроволновке


В микроволновую печь не следует помещать замороженные ягоды, так как в процессе нагревания они будут накапливать вредные вещества для человека. Размораживать этот продукт нужно естественным образом. Кроме этого, от быстрого испарения влаги ягоды могут просто взорваться в микроволновке. Тот же эффект ожидает виноград и изюм, так как они слишком сладкие и при нагревании могут загореться.

СВЧ-печь несовместима и со жгучим перцем чили, так как под воздействием высоких температур может произойти взрыв. При этом, он выделит вредные испарения, которые могут стать причиной ожога роговицы или дыхательных путей. Если поместить молоко в микроволновую печь, то оно быстро испортится и утратит полезнее бактерии, которые могли бы принести пользу организму. В СВЧ-печь в любом виде нельзя помещать яйца, так как они принесут вред пищеварительной системе человека.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:01

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