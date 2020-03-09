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Заслуженная артистка Галина Киндинова попала в реанимацию

Российская актриса кино и театра Галина Киндинова оказалась в реанимационном отделении одного из медицинских учреждений. Накануне 8 марта заслуженная артистка внезапно почувствовала себя плохо и впоследствии была экстренно госпитализирована с подозрением на сердечный приступ.
Заслуженная артистка Галина Киндинова попала в реанимацию

Уже в клинике предварительный диагноз бригады скорой помощи подтвердился. Как сообщает «5 канал», медикам удалось оперативно доставить актрису в клинику, кроме того, ее сопровождал муж Евгений Киндинов. Сейчас Галина Максимовна находится под пристальным наблюдением медиков. По данным телеканала, врачи уже провели артистке курс интенсивной терапии и сумели стабилизировать ее состояние. На данный момент 75-летняя актриса переведена в отдельную палату, но для ее полной реабилитации потребуется еще какое-то время пробыть в стационаре.

Галина Киндинова впервые прославилась после ролей в ряде знаковых отечественных фильмов. В их числе можно вспомнить картину «Нахлебник», ленту «Приваловские миллионы» и некоторые другие. Сейчас она все еще занимается любимой работой и является сотрудницей МХТ им. Чехова.

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Культура / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:32

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