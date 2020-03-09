Заслуженная артистка Галина Киндинова попала в реанимацию





Уже в клинике предварительный диагноз бригады скорой помощи подтвердился. Как сообщает «5 канал», медикам удалось оперативно доставить актрису в клинику, кроме того, ее сопровождал муж Евгений Киндинов. Сейчас Галина Максимовна находится под пристальным наблюдением медиков. По данным телеканала, врачи уже провели артистке курс интенсивной терапии и сумели стабилизировать ее состояние. На данный момент 75-летняя актриса переведена в отдельную палату, но для ее полной реабилитации потребуется еще какое-то время пробыть в стационаре.Галина Киндинова впервые прославилась после ролей в ряде знаковых отечественных фильмов. В их числе можно вспомнить картину «Нахлебник», ленту «Приваловские миллионы» и некоторые другие. Сейчас она все еще занимается любимой работой и является сотрудницей МХТ им. Чехова.