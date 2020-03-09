Европейские эксперты: Заразиться коронавирусом через пищу невозможно





В Европейском агентстве по безопасности продовольствия заявили, подтверждений инфицирования новым коронавирусом через пищу на данный момент не зафиксировано. Данное сообщение было размещено на официальном сайте ведомства. "Благодаря опыту, который был накоплен во время предшествующих вспышек похожих коронавирусов, таких как тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV) и ближневосточный острый респираторный синдром (MERS-CoV), можно сказать, что инфицирование через употребление пищи не может происходить", - сообщила представитель ведомства Марта Хугас.Она также добавила, что на данный момент ещё рано утверждать отличается ли новый тип вируса от предыдущих типов в данном отношении или нет. Согласно сообщению ведомства, несмотря на утверждение представителей Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, которые прежде называли животных возможными первоначальными источниками коронавируса, болезнь передаётся от человека к человеку при контакте с инфицированным, когда он чихает, кашляет и выдыхает.