В США показали подлодку, которая способна атаковать без приказа военных
ВМС США продемонстрировали подводную лодку, которая управляется автономной системой на базе искусственного интеллекта и способна самостоятельно принимать решение о нанесении удара, не получая приказ от военных. Эту субмарину американские моряки получат в свое распоряжение в ближайшие три года.
Отмечается, что подлодки с искусственным интеллектом могут выполнять задачи в рамках разведывательных и боевых операций без постоянного контроля со стороны человека. Этот проект американские разработчики назвали CLAWS, а его принцип в официальной документации описываются как беспилотную подводную систему для скрытого использования.
В командовании ВМС США рассчитывают, что с помощью этой передовой разработки им удастся существенно расширить районе проведения своих морских операций. Также отмечается, что разработкой автономной боевой субмарины занимаются инженеры компании Boeing, которая уже давно сотрудничает с Пентагоном. Примечателен и тот факт, что испытания первых образцов такой техники уже успешно проведены.
Отмечается, что подлодки с искусственным интеллектом могут выполнять задачи в рамках разведывательных и боевых операций без постоянного контроля со стороны человека. Этот проект американские разработчики назвали CLAWS, а его принцип в официальной документации описываются как беспилотную подводную систему для скрытого использования.
В командовании ВМС США рассчитывают, что с помощью этой передовой разработки им удастся существенно расширить районе проведения своих морских операций. Также отмечается, что разработкой автономной боевой субмарины занимаются инженеры компании Boeing, которая уже давно сотрудничает с Пентагоном. Примечателен и тот факт, что испытания первых образцов такой техники уже успешно проведены.
Политика
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:48