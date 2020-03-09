В США показали подлодку, которая способна атаковать без приказа военных





Отмечается, что подлодки с искусственным интеллектом могут выполнять задачи в рамках разведывательных и боевых операций без постоянного контроля со стороны человека. Этот проект американские разработчики назвали CLAWS, а его принцип в официальной документации описываются как беспилотную подводную систему для скрытого использования.В командовании ВМС США рассчитывают, что с помощью этой передовой разработки им удастся существенно расширить районе проведения своих морских операций. Также отмечается, что разработкой автономной боевой субмарины занимаются инженеры компании Boeing, которая уже давно сотрудничает с Пентагоном. Примечателен и тот факт, что испытания первых образцов такой техники уже успешно проведены.