Redmi Note 9 Pro получил рекордный аккумулятор и новый дизайн





В оставленном сообщении указано, что пользователи хотели получить подсказку, и Redmi ее дает. При этом надпись составлена из символов, цифр и букв, что говорит о наличии у модели Redmi Note 9 зарядного устройства с рекордными показателями. Без подзарядки такой смартфон сможет проработать очень долго, а быстрая зарядка предусмотрена на 27 или 22,5 Вт.Ранее сообщалось о том, что разработчики Redmi трудятся над гаджетами под названием Note 9 и Note 9 Pro. Но на прошедших выходных стало известно, что смартфоны будут называться Redmi Note 9 Pro Max, а также Note 9 Pro. Согласно данным инсайдеров, последняя версия получит однокристальную систему Snapdragon 720G, камеру с датчиком Sony IMX686, разрешение которой 64 мегапикселя. Кроме этого, новинка сможет похвастаться не менее, чем 6 гигабайтами оперативной памяти. Смартфон от Redmi будет работать на базе ОС Android 10. Официальная презентация бюджетных новинок должна состояться 12 марта.