Иосиф Пригожин предрек массовую отмену концертов в России





На весну и начало лето в России уже запланированы концерты целого ряда популярных западных исполнителей, однако, как считает супруг певицы Валерии, гастроли большинства из этих музыкантов, многих из которых россияне давно ждут с их новыми выступлениями, находятся под угрозой срыва. Причем, по словам Иосифа Пригожина, причиной отмены концертов звезд может стать не только коронавирус, но еще и серьезные скачки в стоимости валюты.Он также добавил, что сейчас практически все, кто активно дает концерты, могут понести серьезные убытки, принимая во внимание скачки курса доллара, евро и рубля. Проблема в том, что концерты западных звезд всегда оплачиваются за валюту, при этом маржа организаторов может достигать в лучшем случае 30%. «Сейчас маржа из-за падения рубля сильно изменилась», - подчеркнул продюсер.