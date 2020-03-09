Специалисты назвали смартфоны с мощным электромагнитным излучением





Согласно перечню продукция компаний Apple, Samsung, Xiaomi, HTC и OnePlus может нести вред для здоровья пользователя. Устройства не склонны вызывать мутации ДНК, так как их излучения менее вредны, чем радиация. Но всё же использование данных гаджетов также негативно влияет на общую систему организма. Эксперты определили вредное воздействие с помощью SAR. Он показывает количество энергии электромагнитного поля, которую человеческое тело впитывает за одну секунду. В ЕС максимальный уровень - 2 Вт/кг тканей, а в США – 1,6.Судя по этому показателю, в перечень опасных гаджетов вошли Xiaomi Mi Mix 3 5G, Max 3 и Mi A1. У данных моделей SAR составляет 1,56-1,75 Вт/кг. Уровень находится в границах допускаемой нормы, однако довольно высокий. Эксперимент развеял миф о безвредности устройств компаний Apple и Samsung. При описании собственных гаджетов производители указали, что их смартфоны наносят наименьший вред организму человека. С помощью независимой экспертизы специалисты смогли выяснить, что уровень излучения iPhone 11 и 11 Pro равняется 3,8 Вт/кг, а у Galaxy S8 – 8,22. Эти показатели существенно необходимую норму. В списке небезопасных устройств также оказались OnePlus 6T и HTC U 12 Life. Уровень SAR у данных моделей равен 1,55 и 1,48 Вт/кг.