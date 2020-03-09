Игрок в крикет Кусалу Перере за ложное обвинение в допинге получит от WADA $500 тысяч





Юристы Кусалу Перере находятся на завершающей стадии переговоров с представителями WADA. Почти пять лет назад игрок в крикет в Катаре в лаборатории сдал допинг-тест, который показал положительный результат. В результате агентство отстранило представителя Шри-Ланки от соревнований. Спортсмен сделал повторный тест во французской лаборатории, не подтвердивший прием запрещенных препаратов.В сумму $500 тысяч вошли судебные издержки, которые Кусалу Перере и Федерация крикета острова понесли во время длительных разбирательств с WADA.В начале марта стало известно о том, что лаборатория нацконтроля в Мехико прекратила свою работу. Представители WADA сделали заявление только сейчас, хотя свои функции лаборатория перестала выполнять еще в середине ноября прошлого года.