Xiaomi выпустят смарт-часы Mi Watch 2 с новым дизайном и поддержкой 5G
Xiaomi выпустила свои первые смарт-часы еще осенью прошлого года, чем составила конкуренцию продукции от Apple. Недавно стало известно, что китайская компания представит следующую модель под названием Mi Watch 2 с новым дизайном и поддержкой 5G.
Xiaomi Mi Watch 2 будет использовать новое дизайнерское решение, сообщают иностранные СМИ. На передней панели Xiaomi представила концепцию изогнутой поверхности, которая имеет едва заметный переход на краях смарт-часов. Будущий гаджет получит плоский экран, который предоставляет информацию о частоте сердцебиения и уровне кислорода в крови. В комплектацию также входит несколько кожаных ремешков с различными оттенками.
Новый аксессуар получит флагманский процессор SoC от Qualcomm, который дополняется двумя комбинациями RAM: 2/3 Гб ОЗУ и 16/232 Гб памяти. Что касается других функций, то Mi Watch 2 также располагает микрофоном и передовым динамиком, которые используются для телефонных звонков и управления сетью устройств IoT. В комплектацию также включена поддержка 5G и NFC. Ожидается, что предстоящие смарт-часы от Xiaomi дебютируют во второй половине этого года вместе с Mi 10S. По словам инсайдеров, стартовая цена составит 1999 юаней (около 288 долларов США).
Xiaomi Mi Watch 2 будет использовать новое дизайнерское решение, сообщают иностранные СМИ. На передней панели Xiaomi представила концепцию изогнутой поверхности, которая имеет едва заметный переход на краях смарт-часов. Будущий гаджет получит плоский экран, который предоставляет информацию о частоте сердцебиения и уровне кислорода в крови. В комплектацию также входит несколько кожаных ремешков с различными оттенками.
Новый аксессуар получит флагманский процессор SoC от Qualcomm, который дополняется двумя комбинациями RAM: 2/3 Гб ОЗУ и 16/232 Гб памяти. Что касается других функций, то Mi Watch 2 также располагает микрофоном и передовым динамиком, которые используются для телефонных звонков и управления сетью устройств IoT. В комплектацию также включена поддержка 5G и NFC. Ожидается, что предстоящие смарт-часы от Xiaomi дебютируют во второй половине этого года вместе с Mi 10S. По словам инсайдеров, стартовая цена составит 1999 юаней (около 288 долларов США).
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:03