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Оперативный штаб призвал пассажиров девяти прибывших в Москву авиарейсов обратиться в скорую

Все выявленные в Москве случаи заражения новым коронавирусом произошли с людьми, прибывшими из Италии. Такие данные подтверждают в оперативном штабе столицы по предупреждению распространения инфекции и просят пассажиров нескольких рейсов, прибывших из Италии с 20 февраля по 1 марта, обратиться в скорую помощь.
Оперативный штаб призвал пассажиров девяти прибывших в Москву авиарейсов обратиться в скорую

Члены штаба разыскивают пассажиров рейсов прибывших в Москву из Милана (20, 26 и 29 февраля), Мнхена (26 февраля), Бергамо (1 марта) и Вероны (29 февраля и 1 марта), а также Кишинева (24 февраля), а также рейса из Москвы в Мюнхен, вылет которого был осуществлен 22 февраля. С подавляющим большинством пассажиров указанных рейсов медработники уже смогли установить связь. Всем им были предоставлены рекомендации немедленно откликнуться и сдать пробы на предмет заражения коронавирусом и, при необходимости, получить соответствующую медицинскую помощь.

Медики подчеркивают, что пройти обследование необходимо даже тем пассажирам названных авиарейсов, которые на данный момент чувствуют себя нормально. При этом отмечается, что никуда идти для сдачи анализов не потребуется, бригада медиков прибудет на дом и возьмет соответствующие пробы у людей из группы риска и их родственников. Гражданам необходимо лишь набрать номер телефона службы скорой помощи – 103.

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Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:57

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