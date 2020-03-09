Возлюбленный ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой приедет в Воронеж с сольным концертом





Перед жителями Воронежа Давид, который своим поклонникам более известен, как DAVA хочет выступить 20 марта. Его шоу должно будет начаться ровно в 8 вечера в ARENA HALL. О предстоящем событии артист сообщил лично в своем Instagram в stories.Во время концерта Манукян планирует спеть свои старые хиты, такие, как «Кислород», «Ранила», а также «Танцуй, как пчела». По словам популярного блогера, зрителей ждет очень интересное шоу. Цена на его концерт варьируется от 800 до 1500 рублей.Стоит подчеркнуть, после того, как стало известно, что у Давида Манукяна отношения с ведущей и певицей Ольгой Бузовой, то интерес к его персоне вырос в разы. Сами звезды утверждают, что у них искренние чувства по отношению друг к другу, которые они долгое время скрывали от публики. Сейчас несмотря на плотные графики работы, они все равно пытаются выкроить время для своей второй половинки.