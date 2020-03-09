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Возлюбленный ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой приедет в Воронеж с сольным концертом

Возлюбленный ведущей скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян продолжает работать над своей карьерой. Молодой человек намерен приехать в Воронеж со своим сольным концертом.

Возлюбленный ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой приедет в Воронеж с сольным концертом

Перед жителями Воронежа Давид, который своим поклонникам более известен, как DAVA хочет выступить 20 марта. Его шоу должно будет начаться ровно в 8 вечера в ARENA HALL. О предстоящем событии артист сообщил лично в своем Instagram в stories.

Во время концерта Манукян планирует спеть свои старые хиты, такие, как «Кислород», «Ранила», а также «Танцуй, как пчела». По словам популярного блогера, зрителей ждет очень интересное шоу. Цена на его концерт варьируется от 800 до 1500 рублей.


Стоит подчеркнуть, после того, как стало известно, что у Давида Манукяна отношения с ведущей и певицей Ольгой Бузовой, то интерес к его персоне вырос в разы. Сами звезды утверждают, что у них искренние чувства по отношению друг к другу, которые они долгое время скрывали от публики. Сейчас несмотря на плотные графики работы, они все равно пытаются выкроить время для своей второй половинки.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:22

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