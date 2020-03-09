По дворцу во время инаугурации главы Афганистана выпустили несколько ракет





По предварительной информации, сторонники экстремистских группировок, которые действуют на территории страны, выпустили по зданию дворца не менее трех ракет как раз, когда Гаи произносил речь после принятия присяги. Сам президент после этого был вынужден прервать свое выступление и обратиться к присутствующим на церемонии с просьбой сохранять спокойствие. Впоследствии выступление главы государства было продолжено.Как сообщает источник, один из выпущенных экстремистами снарядов разорвался прямо на территории автостоянки возле дворца. В результате взрыва было повреждено сразу несколько автомобилей, в том числе машина, на которой передвигается один из вице-президентов Афганистана. О возможных пострадавших и жертвах во время этого обстрела не сообщается.