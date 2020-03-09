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Брэд Питт в компании незнакомки посетил концерт Thundercat в Лос-Анджелесе

Недавно актёра Брэда Питта в компании таинственной незнакомки посетил концерт Thundercat в Wiltern Theatre в Лос-Анджелесе. Пара наслаждалась музыкой и о чём-то беседовала.

Почитатели пары Дженнифер Энистон и Брэд Питт, на фоне распространяющихся слухов, надеялись на возобновление их отношений. Однако, судя по всему, актёр решил не вступать два раза в одни и те же отношения. Недавно зарубежным журналистам удалось сфотографировать знаменитость в компании неизвестной незнакомки. Пара посетила концерт Брэдд Питт в компании незнакомки на концерте Thundercatв Wiltern Theatre в Лос-Анджелесе. Очевидцы утверждают, они прибыли на выступление музыканта Стивена Ли вместе и всё время слушали музыку и о чем-то разговаривали. На видео можно заметить, что пара одета без особой роскоши, словно пытаются избежать лишнего внимания.

Кроме звезды фильма «Однажды в Голивуде…» также были замечены и другие. На концерте присутствовали Ариана Гранде, Ty Dolla Sign и Андерсон Паак. Стоит отметить, что слухи о воссоединении Энистон и Питта давно ходят в голливудской среде. Недавно появилась информация, что мама актёра Джейн Хиллхаус порекомендовала сыну наладить отношения с актрисой. У неё всегда были хорошие отношения с его экс-супругой. После расставания актёров и ухода Питта к Джоли, Хиллхаус и Энистон не переставали дружить. Мама знаменитости якобы хочет, чтобы актриса снова была счастлива с её сыном.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:51

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