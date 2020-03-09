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Валерий Сюткин прокомментировал возможный срыв «Евровидения» из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса, которая стремительно распространяется по планете, может привести к возможному срыву песенного конкурса «Евровидение». Певец Валерий Сюткин прокомментировал эту ситуацию и признался, что не завидует организаторам этого популярного мероприятия.

Валерий Сюткин прокомментировал возможный срыв «Евровидения» из-за коронавируса


«Евровидение» в 2020 году должно пройти в Нидерландах, но в Роттердаме, где будут принимать конкурс, уже есть зафиксированные случаи коронавируса. Из-за сложившейся ситуации песенный конкурс могут отменить.

По словам Валерия Сюткина, этот факт его не очень расстраивает, так как он не следит за «Евровидением». Поэтому, если музыкальное действо перенесут на более позднюю дату, нет ничего страшного. Однако может сложиться ситуация, что артистам-участникам придется записать конкурсные номера, не покидая пределы свое страны. Или еще есть вариант выступлений без зрителей. Российский исполнитель отметил, что «приятного в этом мало». Но он надеется, что организаторы взвесят все аргументы и примут решение, которое удовлетворит не только артистов, но и зрителей.

Валерий Сюткин рассказал, что пока не планирует покидать пределы РФ. Также певец будет отказываться от концертов в особо опасных странах. Кроме этого, он заметил, что люди стали меньше появляться на массовых мероприятиях, так как боятся заразиться опасным вирусом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:46

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