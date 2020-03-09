«Потому что я Рыба»: ведущая «Дом-2» Ксения Бородина показала необычный именинный торт

Празднование проходило на дорогостоящем курорте в Куршавеле. Ксения Бородина смогла удивить своих гостей не только тем, где и как будет проходить торжество, но и как выяснилось позже угощением. В частности, именинный торт у знаменитой телеведущей был весьма необычным. Его форма была в виде хвоста рыбы. Естественно, что подписчики решили поинтересоваться, а с чем был связан настолько необычный выбор. В ответ Ксения сказала: «Потому, что я рыба по гороскопу».Как подчеркнула Бородина, на вкус торт всем очень понравился, а многие съели сразу несколько порций. По ее словам, праздник удался.Подписчики ведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной также отметили, что идея очень интересная. Были и те, кто сказал, что торт просто настоящая бомба.К слову, публикация с тортом набрала более 300-от тысяч лайков и множество комментариев.