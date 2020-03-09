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«Потому что я Рыба»: ведущая «Дом-2» Ксения Бородина показала необычный именинный торт

Накануне ведущая популярного реалити-проекта «Дом-2» Ксения Бородина отметила свой день рождения. У нее был без преувеличения грандиозный праздник, но больше всего ее фолловеров удивил торт, который был приготовлен в качестве угощения.

«Потому что я Рыба»: ведущая «Дом-2» Ксения Бородина показала необычный именинный торт

Празднование проходило на дорогостоящем курорте в Куршавеле. Ксения Бородина смогла удивить своих гостей не только тем, где и как будет проходить торжество, но и как выяснилось позже угощением. В частности, именинный торт у знаменитой телеведущей был весьма необычным. Его форма была в виде хвоста рыбы. Естественно, что подписчики решили поинтересоваться, а с чем был связан настолько необычный выбор. В ответ Ксения сказала: «Потому, что я рыба по гороскопу».

Как подчеркнула Бородина, на вкус торт всем очень понравился, а многие съели сразу несколько порций. По ее словам, праздник удался.
Подписчики ведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной также отметили, что идея очень интересная. Были и те, кто сказал, что торт просто настоящая бомба.

К слову, публикация с тортом набрала более 300-от тысяч лайков и множество комментариев.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:46

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