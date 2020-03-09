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В Сети появился финальный трейлер "Черной вдовы" от Marvel

Несмотря на окончание сюжетной ветки про группу супергероев "Мстители", кинокомпания Marvel решила продолжить историю персонажа Скарлетт Йоханссон. В Сети недавно появился финальный трейлер "Черной вдовы", который станет приквелом франшизы.

Скрытое прошлое Наташи Романофф является ключевой частью её персонажа на протяжении всей кинематографической вселенной Marvel, но финальный трейлер "Черной вдовы" обещает приоткрыть фанатам момент, когда она стала лучшим шпионом мира. Новое видео рассказывает о двух разных частях прошлого Черной вдовы: ее пребывании в "Красной комнате" и жизни с семьей. Особенное внимание киноделы уделят отношениям с Еленой Беловой, которая является родной сестрой.

Эксперты предполагают, что события "Черной Вдовы" происходят спустя 2 года после фильмаа "Капитан Америка: Противостояние", который является приквелом картины "Мстители: Война бесконечности". С впечатляющим актерским составом из Флоренс Пью, Дэвида Харбора и Рэйчел Вайс "Черная вдова" считается одним из самых долгожданных фильмов 2020 года. Премьера проекта с Скарлетт Йоханссон в главной роли состоится 1 мая.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:40

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