Дешевая нефть и коронавирус обрушили акции Apple на 7%
Акции американской корпорации Apple в ходе торгов 9 марта снизились в цене на 7% из-за резкого падения цен на нефть и коронавируса. Теперь стоимость одной акции техногиганта из Купертино составляет 267 долларов США.
Впрочем, Apple стала далеко не единственной компанией из технологического сектора, которая пострадала в результате обрушения фондовых рынков в этот торговый день. Эксперты утверждают, что подобные процессы спровоцированы двумя основными глобальными проблемами. Во-первых, с открытием торгов резко рухнули мировые цены на нефть, потянув за собой вниз акции нефтедобытчиков и связанных с ними крупных компаний, а после задев и остальных рыночных игроков. Кроме всего прочего, усугубляет ситуацию и продолжающаяся эпидемия коронавируса, из-за которой у Apple на данный момент нет возможности оперативно наладить производство своих устройств.
Примечателен и тот факт, что торги на Нью-Йорской бирже были приостановлены досрочно, такое решение объяснили массовым снижением цен на акции.
Впрочем, Apple стала далеко не единственной компанией из технологического сектора, которая пострадала в результате обрушения фондовых рынков в этот торговый день. Эксперты утверждают, что подобные процессы спровоцированы двумя основными глобальными проблемами. Во-первых, с открытием торгов резко рухнули мировые цены на нефть, потянув за собой вниз акции нефтедобытчиков и связанных с ними крупных компаний, а после задев и остальных рыночных игроков. Кроме всего прочего, усугубляет ситуацию и продолжающаяся эпидемия коронавируса, из-за которой у Apple на данный момент нет возможности оперативно наладить производство своих устройств.
Примечателен и тот факт, что торги на Нью-Йорской бирже были приостановлены досрочно, такое решение объяснили массовым снижением цен на акции.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:33