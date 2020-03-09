Дешевая нефть и коронавирус обрушили акции Apple на 7%





Впрочем, Apple стала далеко не единственной компанией из технологического сектора, которая пострадала в результате обрушения фондовых рынков в этот торговый день. Эксперты утверждают, что подобные процессы спровоцированы двумя основными глобальными проблемами. Во-первых, с открытием торгов резко рухнули мировые цены на нефть, потянув за собой вниз акции нефтедобытчиков и связанных с ними крупных компаний, а после задев и остальных рыночных игроков. Кроме всего прочего, усугубляет ситуацию и продолжающаяся эпидемия коронавируса, из-за которой у Apple на данный момент нет возможности оперативно наладить производство своих устройств.Примечателен и тот факт, что торги на Нью-Йорской бирже были приостановлены досрочно, такое решение объяснили массовым снижением цен на акции.