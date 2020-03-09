Анджелина Джоли 8 марта думала о судьбе афганских женщин

Анджелину Джоли возмутил тот факт, что американское правительство и одна из запрещенных в мире террористических организаций подписали мирное соглашение. В этом процессе не участвовали женщины. В этом документе ни слова не было указано о правах представительниц слабого пола в соответствии с конституцией Афганистана. Кроме этого, в соглашении актриса не увидела никаких прописанных обязательств по защите прав женщин. Как отметила Анджелина Джоли, любо здравомыслящий человек понимает, что Афганистану необходим мир. Но если он достигается ценой прав представительниц слабого пола, то это не правильно. Поэтому актриса призвала правительство США во время следующих переговоров по данному вопросу учитывать мнение и голоса женщин.Ранее инсайдеры, приближенные к голливудской знаменитости, сообщили о том, что она планирует усыновить седьмого ребенка. Об этом Анджелина Джоли мечтала давно, но экс-супруг Брэд Питт не разделил ее мысли и был против. Звезда уже посетила детские дома, расположенные в Сирии и Эфиопии, так как хочет принять в свою семью еще одного обделенного малыша.