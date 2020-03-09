Наталья Лапина рассказала об отношениях с Александром Абдуловым





Наталья Лапина с недавних пор переехала из США в Россию, где у журналистов появилась возможность расспросить советскую звезду экрана о прошлых отношениях. Известно, что 52-летняя артистка заработала славу не только благодаря актерским качествам, но любовным приключениям со звездами отечественного и западного кинематографа. В новом интервью Лапина раскрыла некоторые подробности личной жизни, связанные с Александром Абдуловым, который считался "идеальным мужчиной" среди большинства женщин в СССР.При этом, недостатки Абдулова были довольно серьезные: актер часто выпивал, что подтверждается мемуарами коллег и друзей. В нетрезвом состоянии знаменитость вел себя крайне невыносимо по отношению к Лапиной. Последняя говорит, что даже когда она серьезно заболела из-за съемок на холоде, её возлюбленный все равно устраивал истерики после употребления спиртного. Более теплые воспоминания у певицы остались Микке Рурке и Джеке Николсоне, который она "не может забыть".