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Наталья Лапина рассказала об отношениях с Александром Абдуловым

Наталья Лапина успела за свою карьеру завести романы с многими знаменитыми мужчинами, включая Микки Рурка, Джека Николсона и Александра Абдулова. Недавно российская актриса рассказала об отношениях с коллегой по кино-сцене.

Наталья Лапина с недавних пор переехала из США в Россию, где у журналистов появилась возможность расспросить советскую звезду экрана о прошлых отношениях. Известно, что 52-летняя артистка заработала славу не только благодаря актерским качествам, но любовным приключениям со звездами отечественного и западного кинематографа. В новом интервью Лапина раскрыла некоторые подробности личной жизни, связанные с Александром Абдуловым, который считался "идеальным мужчиной" среди большинства женщин в СССР.

При этом, недостатки Абдулова были довольно серьезные: актер часто выпивал, что подтверждается мемуарами коллег и друзей. В нетрезвом состоянии знаменитость вел себя крайне невыносимо по отношению к Лапиной. Последняя говорит, что даже когда она серьезно заболела из-за съемок на холоде, её возлюбленный все равно устраивал истерики после употребления спиртного. Более теплые воспоминания у певицы остались Микке Рурке и Джеке Николсоне, который она "не может забыть".

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:22

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