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Дэниел Крейг, известный по роли Джеймса Бонда, передумал уходить в отставку

Дэниел Крейл, известный по роли Джейсма Бонда, передумал уходить в отставку. Несмотря на громкое заявление после фильма «007: Спектр» о своем последнем появлении в кино, американский актер снялся в 5-й части бондианы и не намерен сдавать позиции.
Дэниел Крейг, известный по роли Джеймса Бонда, передумал уходить в отставку

Знаменитый во всем мире 52-летний актер неожиданно для всех вновь сыграл Джеймса Бонда в кинокартине «Не время умирать», премьера которой состоится 12 ноября 2020 года в Великобритании и 25 ноября – в США. Четыре года назад, после дебюта «007: Спектр», Дэниел Крейг выступил со скандальным заявлением, что «скорее с ним что-то случиться, чем он снова появится в роли агента».

В том же году ходили слухи, будто актер получил предложение от Metro-Goldwyn-Mayer за 68 миллионов фунтов стерлингов сняться командором ещё в двух фильмах, а по другой версии Дэниелу Крейгу были готовы заплатить более 150 миллионов долларов, но он все отрицал. Тем не менее, съемки 5-й части бондианы стартовали 28 апреля 2019 года с участием британской легенды.

Как известно, премьера «Не время умирать» переносилась дважды. Первый раз из-за ухода режиссера Дэенни Бойла и второй из-за вспышки коронавируса.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:43

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