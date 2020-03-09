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Беременная Кэти Перри сообщила о смерти любимой бабушки

В своем микроблоге Instagram Кэти Перри сообщила фолловерам плохую новость ушла из жизни ее любимая бабушка Энн Хадсон. Беременная певица опубликовала совместные снимки со своей родственницей и написала трогательные прощальные слова.

Беременная Кэти Перри сообщила о смерти любимой бабушки


По словам Кэти Перри, ее бабушка скончалась вчера, но сообщить об этом артистка смогла только сегодня. Энн Хадсон умерла в возрасте 99 лет. Беременная певица призналась, что именно бабушка показала им, какой должна быть настоящая семья. Также знаменитость задалась вопросом о существовании «загробной жизни» и переходом души в новое тело. Он надеется, что бабушка вернется на Землю в новом обличьи. Звезда представила, что в другом мире ее родственница будет в самом модном образе, который дополнит драгоценностями, и с бокалом своего любимого вина.

Для Кэти Перри всегда брала пример с 99-летней бабушки. Певица назвала усопшую родственницу «настоящим бойцом», так как ей удалось пережит времен Великой депрессии и воспитать троих детей. Беременная артистка рассказала, что ее бабушка шила для танцовщиц Лас-Вегаса G-стринги, была искренним и забавным человеком. Подписчики написали в адрес Кэти Пери слова поддержки и попросили ее думать о ребенке и не сильно нервничать.

О беременности певицы фанаты узнали совсем недавно. Четыре дня назад она обнародовала новый клип, в котором можно было увидеть ее округлившийся живот. Кэти Перри беременна от актера Орландо Блума, роман с которым начался в 2016 году. Летом пара хотела сыграть свадьбу, но пока торжество было решено перенести из-за коронавируса.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:45

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