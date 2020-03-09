Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что ей очень сложно вернуть свою прежнюю форму
Лариса Гузеева на своей странице в Instagram опубликовала снимок из клиники, в которой с помощью специалистов старается избавиться от лишнего веса. Недавно она пожаловалась поклонникам, что ей очень сложно вернуть свою прежнюю форму.
На данный момент Лариса Гузеева пребывает в клинике, где семидневное нахождение стоит около 150 тысяч рублей. Своим поклонникам она сообщила, что ей очень сложно собраться с силами, однако на пути к стройному телу на помощь приходят высококвалифицированные специалисты, которые следят за её рационом питания, физическими нагрузками и общим состоянием здоровья.
Актриса отметила, они помогают ей узнать себя, свои особенности и потребности. Поэтому свой монолог ведущая «Давай поженимся» подытожила такими словами: «Путь назад я заблокировала». Своим поклонникам она пожелала гармонии и счастья, а также выразила благодарность за любовь и поддержку.
Недавно Лариса Гузеева поделилась своим рационом, который помог ей уже избавиться от лишних килограммов. Меню удивляет своим аскетизмом: на ужин 100 граммов кабачков и 50 граммов рыбы, на завтрак - небольшой кусок брокколи и яйцо-пашот. И все это без использования дополнительных приправ и приготовленное на пару.
На данный момент Лариса Гузеева пребывает в клинике, где семидневное нахождение стоит около 150 тысяч рублей. Своим поклонникам она сообщила, что ей очень сложно собраться с силами, однако на пути к стройному телу на помощь приходят высококвалифицированные специалисты, которые следят за её рационом питания, физическими нагрузками и общим состоянием здоровья.
Актриса отметила, они помогают ей узнать себя, свои особенности и потребности. Поэтому свой монолог ведущая «Давай поженимся» подытожила такими словами: «Путь назад я заблокировала». Своим поклонникам она пожелала гармонии и счастья, а также выразила благодарность за любовь и поддержку.
Недавно Лариса Гузеева поделилась своим рационом, который помог ей уже избавиться от лишних килограммов. Меню удивляет своим аскетизмом: на ужин 100 граммов кабачков и 50 граммов рыбы, на завтрак - небольшой кусок брокколи и яйцо-пашот. И все это без использования дополнительных приправ и приготовленное на пару.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:10