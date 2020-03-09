Bentley не хочет выпускать электромобили из-за дороговизны производства





Электрические версии автомобилей Bentley появятся на рынке не ранее, чем в середине 2020-х годов. Эту информацию предоставил глава бренда Адриан Холлмарк в интервью интернет-порталу Top Gear. Подобное решение связано с высокой стоимостью литий-ионных батарей, которые со временем должны эволюционировать в твердотельные. Это позволит британской компании сэкономить до 30% от всей массы аккумулятора без потери емкости и при меньшей стоимости.Холлмарк говорит, что стоимость источников питания сейчас в шесть раз превышает цену силовой установки, а мотор, в свою очередь - составляет 20% от ценника автомобиля. Электрификация текущих моделей сделала бы их совершенно недоступными для широкого покупателя. В концерне утверждают, что к 2025 или 2026 году они смогут выпустить с правильной колесной базой, размером и формой. Любителям марки из Великобритании все же не придется ждать столь долго: производитель готовит выпуск люксового электрокара из ворот ателье Mulliner в качестве эксклюзивной модели.