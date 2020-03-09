Жители Саратова возмутились шлангами для отвода фекалий с надписями «На Берлин»
Жители Саратова высказывают в социальных сетях свое возмущение из-за новых шлангов для отвода фекальных и дренажных вод, на которых красуются надписи «На Берлин». Фотографии этих неоднозначных хозяйственных изделий горожане активно публикуют в Сети.
Как утверждают пользователи, надписи нанесены не только на этикетку с продукцией, но и на сами шланги. Более того, подобная же фраза присутствует и в наименовании самого товара. При этом, большинство пользователей юмор производителя не оценили. «Наши прадеды и деды под этим лозунгом жизни свои отдавали, а вы его разместили на шлангах для откачки фекалий. Лишь бы животы свои набить. Вообще уже никаких моральных принципов не осталось», - пишет один из комментаторов. Другие же поддержали это мнение и сошлись на мысли о том, что подобные надписи на шлангах больше выглядят как маразм, а не как патриотизм.
По словам горожан, подобные изделия были замечены в продаже в магазине сети Castorama. Журналисты даже решили обратиться в колл-центр компании, где сотрудники подтвердили им информацию о том, что подобный товар имеется в наличии. По словам представителей Castorama, они лишь продают шланги, а вот все вопросы по поводу этичности подобной маркировки товара следовало бы задать непосредственно производителю.
Как утверждают пользователи, надписи нанесены не только на этикетку с продукцией, но и на сами шланги. Более того, подобная же фраза присутствует и в наименовании самого товара. При этом, большинство пользователей юмор производителя не оценили. «Наши прадеды и деды под этим лозунгом жизни свои отдавали, а вы его разместили на шлангах для откачки фекалий. Лишь бы животы свои набить. Вообще уже никаких моральных принципов не осталось», - пишет один из комментаторов. Другие же поддержали это мнение и сошлись на мысли о том, что подобные надписи на шлангах больше выглядят как маразм, а не как патриотизм.
По словам горожан, подобные изделия были замечены в продаже в магазине сети Castorama. Журналисты даже решили обратиться в колл-центр компании, где сотрудники подтвердили им информацию о том, что подобный товар имеется в наличии. По словам представителей Castorama, они лишь продают шланги, а вот все вопросы по поводу этичности подобной маркировки товара следовало бы задать непосредственно производителю.
Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:47