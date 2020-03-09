Взрыв кометы: Ученые озвучили причину исчезновения древнего поселения в Сирии





Во время раскопок, проводившихся археологами в ранненеолитическом поселении под названием Абу-Хурейра, специалистам удалось многое узнать о жизни древних жителей Ближнего Востока. Так ученые сумели определить, что переход к сельскому хозяйству произошел приблизительно 12 800 лет тому назад, а также выяснить многое о быте и культуре того времени.Кроме того, важным открытием стало и то, по какой причине исчезло древнее поселение. Определить это удалось благодаря анализу находок, сделанных археологами до того, как место проживания древнего народа было затоплено. Ученые успели извлечь из породы большое количество кусочков расплавленного стекла, в его составе которого были обнаружены никель, титан, железо, платину и даже иридий.Специалисты выяснили, что стекло образовалось при температуре не менее 2200⁰С, что никак не могло быть результатом труда древних жителей сирийских территорий. В следствии чего был сделан вывод о космической первопричине появления материала. Так ученые объясняют наличие многочисленных скоплений кусочков стекла по периметру всего поселения взрывом кометы, разнесшим осколки небесного тела по всему полушарию.Эксперты уверены, что точечный удар кометы не смог бы привести к таким поражениям поверхности Земли, которые обнаружены в Абу-Хурейре. Однако большое количество горящих кусков, отколовшимся от малого небесного тела, вполне способны были спровоцировать катастрофу, стершую с лица планеты древнее поселение.