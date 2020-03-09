«Хор Криворотовых»: Экс-невеста в шоу «Холостяк» поделилась своими впечатлениями от участия в проекте





29-летняя российская фотомодель в 2020 году стала участницей романтического реалити-шоу на канале «ТНТ» «Холостяк» с главным героем – врачом Антоном Криворотовым, который выступает в различных программах в качестве эксперта-стоматолога. Идя на проект, Алиша Азаматова заявила, что он для нее является определенным вызовом и важным жизненным опытом.Однако, в самом начале шоу, невеста скоропостижно его покинула, объяснив свое решение эмоциональным прессингом со стороны конкуренток. По словам Алиши Азаматовой, она сделала необходимые выводы и зрители ее поддержали, так как ей не приходится сталкиваться с хейтом в социальных сетях. Кроме того, фотомодель поделилась забавными случаями, рассказав, что во время ожидания церемонии роз, все девочки пели песни и в шутку самопровозгласили себя «хором Криворотовых».Экс-невеста в своем интервью положительно отозвалась о главном герое, сообщив, что никаких негативных чувств к нему у нее не возникало ни во время шоу, ни сейчас.