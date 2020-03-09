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Эксперт: В России подорожают авто из-за падения нефти и вспышки коронавируса

Представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев спрогнозировал рост цен на авто в силу нестабильной обстановки на рынке. По словам эксперта, транспортные средства подорожают из-за падения нефти и вспышки коронавируса.

Как сообщают в НТИ "Автонет", повышение стоимости российских автомобилей может вырасти на 10%. Предпосылки к подобной тенденции наблюдались ранее, но новые факторы усугубляют ситуацию. Первопричиной аналитики называют рост ставок утильсбора, который дополняется скачущими ценами на нефтепродукты и нестабильной геополитической обстановкой ввиду эпидемии коронавируса. Кроме того, курс доллара на международном рынке Forex вырос на 9,5%, тем самым превысив отметку в 75 рублей, что негативно отразилось на отечественной экономике.

Экономист Ярослав Федосеев утверждает, что падение нефти вызвано тем, что члены ОПЕК+ после переговоров в Австрии не договорились о сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. Эксперты Ассоциации европейского бизнеса решили напомнить, что объемы реализации новых легковых автомобилей и LCV в РФ в 2019 г. упали на 2,3% по сравнению с 2018 г., до 1,76 млн шт. В то же время, АЕБ прогнозирует более позитивную ситуацию в 2020 году по сравнению с НТИ "Автонет": ожидается снижение продаж на 2,1%, до 1,72 млн штук.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:32

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