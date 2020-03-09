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Ученые: Курение повышает риск заражения коронавирусом

Профессор Михаэль Пфайфер считает, что курение повышает риск заражения коронавирусом, осложнения и смертельного исхода. Поэтому они дали несколько рекомендаций, которые помогут избежать печальных последствий.

Профессор Михаэль Пфайфер сообщает, пагубная привычка увеличивает риск заражения коронавирусом даже в том случае, если исследования не имеют окончательных результатов. «Курильщики подвержены более высокому риску развития вирусных инфекций», - заявляет медик. Это происходит из-за того, что курения ограничивает сопротивляемость защитной системы организма и бронхиальной. «Нам известна данная информация, однако мы ещё не применяли её для проверки относительно COVID-19».

На данный момент существует больше материала, который касается течения заболевания. «Мы имеем достаточно четкие данные по коронавирусу из Ухани, Согласно результатам исследования можно говорить о том, что курильщики подвержены более тяжелому течению болезни с реальной пневмонией», - сообщил профессор Пфайфер. Однако на вопрос об отказе от вредной привычки эксперт ответил, что такое действие имеет смысл: «Есть очень большие шансы воздействовать на риск развития болезни и её течение даже сейчас, если человек примет решение бросить курить. Для организма это всегда важно, будь то активный или бывший курильщик».

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:28

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