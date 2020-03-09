Ученые: Курение повышает риск заражения коронавирусом
Профессор Михаэль Пфайфер считает, что курение повышает риск заражения коронавирусом, осложнения и смертельного исхода. Поэтому они дали несколько рекомендаций, которые помогут избежать печальных последствий.
Профессор Михаэль Пфайфер сообщает, пагубная привычка увеличивает риск заражения коронавирусом даже в том случае, если исследования не имеют окончательных результатов. «Курильщики подвержены более высокому риску развития вирусных инфекций», - заявляет медик. Это происходит из-за того, что курения ограничивает сопротивляемость защитной системы организма и бронхиальной. «Нам известна данная информация, однако мы ещё не применяли её для проверки относительно COVID-19».
На данный момент существует больше материала, который касается течения заболевания. «Мы имеем достаточно четкие данные по коронавирусу из Ухани, Согласно результатам исследования можно говорить о том, что курильщики подвержены более тяжелому течению болезни с реальной пневмонией», - сообщил профессор Пфайфер. Однако на вопрос об отказе от вредной привычки эксперт ответил, что такое действие имеет смысл: «Есть очень большие шансы воздействовать на риск развития болезни и её течение даже сейчас, если человек примет решение бросить курить. Для организма это всегда важно, будь то активный или бывший курильщик».
Профессор Михаэль Пфайфер сообщает, пагубная привычка увеличивает риск заражения коронавирусом даже в том случае, если исследования не имеют окончательных результатов. «Курильщики подвержены более высокому риску развития вирусных инфекций», - заявляет медик. Это происходит из-за того, что курения ограничивает сопротивляемость защитной системы организма и бронхиальной. «Нам известна данная информация, однако мы ещё не применяли её для проверки относительно COVID-19».
На данный момент существует больше материала, который касается течения заболевания. «Мы имеем достаточно четкие данные по коронавирусу из Ухани, Согласно результатам исследования можно говорить о том, что курильщики подвержены более тяжелому течению болезни с реальной пневмонией», - сообщил профессор Пфайфер. Однако на вопрос об отказе от вредной привычки эксперт ответил, что такое действие имеет смысл: «Есть очень большие шансы воздействовать на риск развития болезни и её течение даже сейчас, если человек примет решение бросить курить. Для организма это всегда важно, будь то активный или бывший курильщик».