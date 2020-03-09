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Ученые: Комбинация углеводов и подсластителей снижает чувствительность к инсулину

В издании Cell было опубликовано исследование, согласно которому, чувствительность здорового человека к инсулину может быть снижена комбинацией подсластителей и углеводов. По словам ученых, наблюдается реакция кишечника на мальтодекстрин и сукралозу, сигнализирующая, что калорий вдвое больше, чем на самом деле.

Ученые: Комбинация углеводов и подсластителей снижает чувствительность к инсулину


Эти сообщения могут быть неправильно расценены организмом, а реакция мозга на сладкий вкус изменена. По словам профессора Даны Смол, в своей новой работе ученые ссылались на предыдущие опыты над грызунами. Лабораторным животным давали йогурт с добавлением искусственных подсластителей. Ученые сделали выводы, что иногда можно позволить диетическую колу, но не нужно ее сочетать с огромным количеством углеводов. Например, если человек есть картофель фри, то желательно записать его водой или обычной колой.

Данное исследование будет полезно для сферы здравоохранения, так как пищевые привычки современного человека часто базируются на соединении подсластителей и углеводосодержащих продуктов.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:22

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