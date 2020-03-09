Умер актер из «Игры престолов» Макс фон Сюдов





Сообщается, что Сюдов стал известен благодаря своим совместным работам с такими признанными мастерами режиссуры, как Ингмар Бергман и Ян Труэл. Кроме того, Макс фон Сюдов неоднократно номинировался на престижные премии «Эмми», «Золотой глобус» и дважды был номинантом кинопремии американской академии киноискусств «Оскар».Среди наиболее известных фильмов с участием покойного называются «Стыд», «Остров проклятых», «Жутко громко и запредельно близко», а также многосерийная сага телеканала НВО «Игра престолов», где он сыграл роль Трехлазого ворона – постаревшего рыцаря из ордена «Седьмой печати».