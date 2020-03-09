В Сети перечислили 9 практичных гаджетов для одиноких людей
Рынок технологий с недавних пор начал концентрировать внимание на ранее незаметной части потребителей: одиноких людях. В Сети перечислили 9 практичных гаджетов, которые включают в себя робота для поцелуев и подушки для объятий.
Несмотря на возможность общения с людьми и разных уголков мира благодаря интернету, многие люди до сих пор страдают от одиночества и невозможности найти вторую половинку. Именно для них создаются необычные гаджеты, направленные на избавление от негативных эмоций. К таковым относится робот для поцелуев Kissenger - шарообразная игрушка с имитацией человеческих губ. Она позволяет передавать поцелуи любимому человеку по Сети, когда не получается встретиться вживую. Пенсионеров и больных людей может заинтересовать израильский робот ElliQ, выступающий в качестве собеседника, который сообщает о погоде, времени приема лекарств или просматривает почту.
Многие слышали о роботах-собаках и кошках, чье число теперь пополнилось детенышами тюленей в виде проекта Paro. А вот менее практичным можно назвать чехол в виде ладони, которую можно держать при телефонном разговоре. Более интимные стороны жизни, вроде необходимости объятий по ночам, тоже были учтены японскими разработчиками. Их "подушка-обнимашка" продается в нескольких размерах и цветах, которая дополняется аналогами в виде телефона или имитации женских ног. Тем же, кому необходимы прикосновения на протяжении дня - могут рассмотреть возможность покупки пальто Riajyuu или жакета Like-A-Hug. Последний способен совершать объятия, когда владелец получает оценку "нравится" в соцсети Facebook.
Несмотря на возможность общения с людьми и разных уголков мира благодаря интернету, многие люди до сих пор страдают от одиночества и невозможности найти вторую половинку. Именно для них создаются необычные гаджеты, направленные на избавление от негативных эмоций. К таковым относится робот для поцелуев Kissenger - шарообразная игрушка с имитацией человеческих губ. Она позволяет передавать поцелуи любимому человеку по Сети, когда не получается встретиться вживую. Пенсионеров и больных людей может заинтересовать израильский робот ElliQ, выступающий в качестве собеседника, который сообщает о погоде, времени приема лекарств или просматривает почту.
Многие слышали о роботах-собаках и кошках, чье число теперь пополнилось детенышами тюленей в виде проекта Paro. А вот менее практичным можно назвать чехол в виде ладони, которую можно держать при телефонном разговоре. Более интимные стороны жизни, вроде необходимости объятий по ночам, тоже были учтены японскими разработчиками. Их "подушка-обнимашка" продается в нескольких размерах и цветах, которая дополняется аналогами в виде телефона или имитации женских ног. Тем же, кому необходимы прикосновения на протяжении дня - могут рассмотреть возможность покупки пальто Riajyuu или жакета Like-A-Hug. Последний способен совершать объятия, когда владелец получает оценку "нравится" в соцсети Facebook.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:19