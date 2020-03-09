«Семья на неделю»: ТОП-5 самых коротких браков зарубежных и отечественных звезд





На первом месте рейтинга оказался 24-часовой союз продюсера Игоря Матвиенко и Евгении Давиташвили, более известной как целительница Джуны, старшей его на 11 лет. Вторую позицию занял брак на 55 часов, официально зарегистрированный между Бритни Спирс и ее другом детства Джейсаном Александром. По словам бывшего возлюбленного певицы, он не хотел расторгать брак, так как по-настоящему был влюблен в супругу.Семья, продержавшаяся 4 дня, заняла третью строчку ТОП-5. Актер Николас Кейдж женился на официантке Эрике Койк в Лас-Вегасе и, как сообщили наблюдатели торжественной церемонии, голливудский кинорежиссёр был «сильно навеселе». На четвертом месте оказались российские звезды 90-х годов прошлого века. Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая прожили в официальном браке 9 дней и вскоре развелись.Закрывают рейтинг Деннис Родман и Кармен Электра. Американский баскетболист и фотомодель сыграли свадьбу в Лас-Вегасе после бурной вечеринки, но не прожив и 10-дней в роли законных супругов, молодожены расстались.