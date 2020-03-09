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В России выявлено три новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России было зафиксировано три новых случая заражения новым типом коронавируса. Такие данные приводятся в публикации агентства «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб, работающий при Кабмине.
В России выявлено три новых случая заражения коронавирусом

Отмечается, что все трое заболевших не так давно вернулись в Москву из Италии. Таким образом, общая численность людей с диагнозом коронавирус COVID-19 в России достигло 20 человек, из которых трое уже считаются выздоровевшими. Еще троих российских пациентов, которые находились на борту азиатского лайнера и не учитывались в статистике, были накануне выписаны из клиники в Татарстане. Также сообщается, что подавляющее большинство пациентов с подтвердившимся диагнозом проходят лечение в Москве и области. Еще три человека лечатся в одном из медучреждений Липецка, также по одному пациенту с коронавирусом есть в Петербурге, Калининградской и Белгородской областях.

Стоит также отметить, что еще один гражданин РФ 9 марта был госпитализирован с коронавирусом в ОАЭ. Всего в Эмиратах на данный момент зафиксировано 59 подтвержденных случаев заражения новым заболеванием.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:38

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