В России выявлено три новых случая заражения коронавирусом





Отмечается, что все трое заболевших не так давно вернулись в Москву из Италии. Таким образом, общая численность людей с диагнозом коронавирус COVID-19 в России достигло 20 человек, из которых трое уже считаются выздоровевшими. Еще троих российских пациентов, которые находились на борту азиатского лайнера и не учитывались в статистике, были накануне выписаны из клиники в Татарстане. Также сообщается, что подавляющее большинство пациентов с подтвердившимся диагнозом проходят лечение в Москве и области. Еще три человека лечатся в одном из медучреждений Липецка, также по одному пациенту с коронавирусом есть в Петербурге, Калининградской и Белгородской областях.Стоит также отметить, что еще один гражданин РФ 9 марта был госпитализирован с коронавирусом в ОАЭ. Всего в Эмиратах на данный момент зафиксировано 59 подтвержденных случаев заражения новым заболеванием.