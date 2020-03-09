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Рената Литвинова заявила о «периоде абсолютного матриархата»

Рената Литвинова рассказала о том, каким странным оказалось для нее празднование 8-го марта. Знаменитость поздравляли преимущественно женщины, что она списала на «период абсолютного матриархата».
Рената Литвинова заявила о «периоде абсолютного матриархата»

В честь Международного женского дня Рената Литвинова опубликовала на своей странице в Instagram целых три поста. В первом из них знаменитость призналась, что с самого утра 8-го марта ее поздравляют, в основном, только женщины. Она же, «заразившись ответными» пожеланиями, отвечает всем тем же. Происходящее актриса объяснила жизнью в «никем не объявленного, скрытого», по при этом существующего на всей территории «периода абсолютного матриархата».

Во второй публикации Литвинова показала себя в «образе женщины-птицы 8 марта», подписав фото рекомендацией проверять при покупке пернатых наличие у них зубов. А в третьей – разместила снимок, сделанный в тренажерном зале. В комментарии к нему сценаристка поделилась воспоминанием о праздновании Нового года в одиночестве в пустом вагоне метро, а также рассказала о странностях Международного женского дня образца 2020 года. Звезда кино отметила, что вечером была не тренировке, и никто из присутствующих там мужчин с ней даже не заговорил, в то врем я как под окнами, как слышала актриса, «бушевали женские компании».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:01

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